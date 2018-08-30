Курс доллара упал на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи упал на 18 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 68,08 рубля.

Курс евро вырос на 40 копеек до 79,65 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС поднялся на 0,8%, до отметки 1093,61 пункта.

Напомним, Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 30 августа. Стоимость доллара составила 68,14 рубля, евро — 79,56 рубля.