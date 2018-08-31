Бизнесмены из Болгарии планируют установить памятник хану в Татарстане

Бизнесмены из Болгарии планируют установить памятник хану Котрагу как основателю Волжской Болгарии в Татарстане. Памятник могут установить в Тетюшах.

Инициатором установки монумента выступил посол Болгарии в России Бойко Коцев. Дипломат предложил поставить памятник в Болгаре, но его установке в древнем городе мешает запрет ЮНЕСКО.

Кроме того, против установки памятника выступили историки — у них нет единого мнения об основатели Волжской Булгарии. При этом в Тетюшском районе идею об установку памятника Котрагу встретили с энтузиазмом.

«Исторически это обоснованно. Я могу сказать, что как нельзя лучше наш район подходит для этой цели», — пояснила директор музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова.



Подробно об истории с установкой памятника хану Котрагу — в материале «Реального времени».