Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин возглавил рабочую группу по взысканию алиментов

Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин возглавил рабочую группу по взысканию недоимки по алиментам. В комиссию войдут представители Службы судебных приставов и прокуратуры, сообщила на брифинге Лилия Галимова.

По ее словам, президент Татарстана указал на необходимость усилить работу по взысканию алиментов, поскольку за этим стоят судьбы тысяч детей, передает корреспондент «Реального времени».

В частности, перед комиссией стоит задача отработать механизм межведомственного взаимодействия, например, между службой судебных приставов и прокуратурой и обеспечить получение достоверной информации о доходах неплательщиков алиментов.