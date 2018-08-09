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Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин возглавил рабочую группу по взысканию алиментов

11:31, 09.08.2018
Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин возглавил рабочую группу по взысканию алиментов
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин возглавил рабочую группу по взысканию недоимки по алиментам. В комиссию войдут представители Службы судебных приставов и прокуратуры, сообщила на брифинге Лилия Галимова.

По ее словам, президент Татарстана указал на необходимость усилить работу по взысканию алиментов, поскольку за этим стоят судьбы тысяч детей, передает корреспондент «Реального времени».

В частности, перед комиссией стоит задача отработать механизм межведомственного взаимодействия, например, между службой судебных приставов и прокуратурой и обеспечить получение достоверной информации о доходах неплательщиков алиментов.

ОбществоВласть Татарстан
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