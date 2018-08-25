Сегодня самая длинная пробка в Казани продержалась почти 7 часов

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Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 2,6 километра и продержалась 6 часов 50 минут. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован на Залесной улице — от Славянской улицы до Горьковского шоссе.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 2 балла, что соответствует обычному уровню.

Накануне пробку длиной 4,2 километра зафиксировали на проспекте Ибрагимова, улице Копылова, Ленинградской улице, улице Вересаева, Ударной улице — от улицы Воровского до Малой Заречной улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут.