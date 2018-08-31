СМИ сообщили о тестировании в России новой технологии для блокировки Telegram

Межведомственная комиссия, в которую входят представители ФСБ, Роскомнадзора и Минкомсвязи, тестирует новую технологию для блокировки Telegram.

По информации Reuters, испытания российских систем анализа и фильтрации трафика проходят с 6 августа на сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове.

Отмечается, что Роскомнадзор и ФСБ планировали проверить системы от российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Совладелец НТЦ «Протей» Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но отметил, что его компания отказалась от участия.

Топ-менеджер одной из компаний-разработчиков DPI, заявил, что в ходе испытаний пытались блокировать протоколы MTProto и SOCKS, которые использует мессенджер Telegram. Однако при попытке их заблокировать пропадал доступ к другим ресурсам, например к Сбербанку Онлайн.



Ранее мессенджер изменил политику конфиденциальности. Однако основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сотрудничать с российскими спецслужбами не будет.