YouTube составил топ-10 самых популярных песен лета
Трек Girls Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B возглавил список самых популярных песен этого лета по версии YouTube.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B;
- Casper — Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna;
- BLACKPINK — Ddu-du Ddu-du;
- Becky G, Natti Natasha — Sin Pijama;
- Cardi B, Bad Bunny & J Balvin — I Like It;
- Nicky Jam x J. Balvin — X (EQUIS);
- Daddy Yankee — Dura;
- Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh — Dilbar;
- Drake — In My Feelings;
- Ed Sheeran — Perfect.
Рейтинг составлен по количеству просмотров на YouTube с 28 мая по 25 августа 2018 года.
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