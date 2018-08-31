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YouTube составил топ-10 самых популярных песен лета

02:32, 31.08.2018
YouTube составил топ-10 самых популярных песен лета
Фото: pixabay.com

Трек Girls Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B возглавил список самых популярных песен этого лета по версии YouTube.

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B;
  2. Casper — Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna;
  3. BLACKPINK — Ddu-du Ddu-du;
  4. Becky G, Natti Natasha — Sin Pijama;
  5. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin — I Like It;
  6. Nicky Jam x J. Balvin — X (EQUIS);
  7. Daddy Yankee — Dura;
  8. Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh — Dilbar;
  9. Drake — In My Feelings;
  10. Ed Sheeran — Perfect.

Рейтинг составлен по количеству просмотров на YouTube с 28 мая по 25 августа 2018 года.

Ранее «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление сервиса VK Music.

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