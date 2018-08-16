«ВКонтакте» выпустила масштабное обновление сервиса VK Music

Разработчики «ВКонтакте» выпустили новое обновление для сервиса VK Music и приложения Boom.

В соцсети появились карточки исполнителей, которые упрощают поиск нужного трека. Также благодаря им пользователь сразу может перейти в сообщества интересующих его исполнителей.

Кроме того, обновлению подверглись алгоритмы поиска. Теперь пользователь может искать помимо отдельные песен их авторов, а также альбомы.

При этом разработчики оставили платную подписку, которая позволяет слушать музыку без рекламы, а также воспроизводить треки в свернутом приложении или при заблокированным телефоне, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее руководство «ВКонтакте» пообещало ввести обновления, направленные на конфиденциальность пользовательских данных, в том числе функцию приватного профиля.

