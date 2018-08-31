Сегодня в Татарстане без осадков и до +26

Сегодня, 31 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +21°С до +24°С.

Ранее МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 10 районах Татарстана.