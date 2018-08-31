Сегодня в Татарстане без осадков и до +26
Сегодня, 31 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +21°С до +24°С.
Ранее МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 10 районах Татарстана.Общество Татарстан
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