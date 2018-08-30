В Татарстане двоих сотрудников УФСИН заподозрили в избиении осужденного

В Татарстане задержали двух оперативных сотрудников ФКУ ИК–18 УФСИН России по РТ Ленара Гаязова и Андрея Семенова по подозрению в избиении заключенного. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

По предварительной версии, в августе 2018 года в городе Казани подозреваемые избили одного из осужденных, причинив телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков.

Как сообщает пресс-служба Следкома, в настоящее время Гаязову и Семенову предъявлено обвинение, свою вину они не признали. Оба заключены под домашний арест.

В ходе следствия установлен еще один факт избиения осужденных. Так в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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