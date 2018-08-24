СК возбудил новое дело о пытках в ярославской колонии
Следственный комитет Российской Федерации возбудил второе уголовное дело о пытках заключенных в ярославской колонии №1. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Накануне «Новая газета» опубликовала очередную видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенных.
«При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств», — говорится в сообщении.
В Следкоме добавили, что новое дело объединено в одно производство с первым.
Напомним, что после публикации первого видео с пытками заключенного Евгения Макарова было возбуждено уголовных дело. По нему арестованы 12 сотрудников колонии. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым