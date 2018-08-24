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СК возбудил новое дело о пытках в ярославской колонии

18:40, 24.08.2018
СК возбудил новое дело о пытках в ярославской колонии
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет Российской Федерации возбудил второе уголовное дело о пытках заключенных в ярославской колонии №1. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне «Новая газета» опубликовала очередную видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенных.

«При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств», — говорится в сообщении.

В Следкоме добавили, что новое дело объединено в одно производство с первым.

Напомним, что после публикации первого видео с пытками заключенного Евгения Макарова было возбуждено уголовных дело. По нему арестованы 12 сотрудников колонии. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.

Происшествия
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