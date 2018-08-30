Жители Татарстана заинтересовались слухами о «бегстве» Набиуллиной в США

Жители Татарстана заинтересовались слухами о «бегстве» главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в США. Такие данные приводит «Яндекс» по запросам татарстанцев в поисковой системе.

Как следует из статистики, с 2 часов 29 августа до 2 часов 30 августа слухи о Набиуллиной привлекли больше внимания жителей республики, чем выступление президента России Владимира Путина по пенсионной реформе.

При этом у татарстанцев растет интерес к Андрею Тюняеву, автору фейкового видео о «бегстве» главы ЦБ.

Отметим, что на третьей и четвертой строчках по количеству запросов расположились «День республики» и «День Казани».