Медведев призвал более активно проводить приватизацию госимущества

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за более активную приватизацию государственного имущества.



«Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях», — цитирует «Интерфакс» Медведева.

По его словам, развитию конкуренции в стране препятствует «прежде всего избыточное участие государства в экономике".

«По данным ФАС, присутствие госструктур (в экономике) не сокращается, а наоборот, возрастает даже в тех сегментах, где это совершенно не требуется», — отметил Медведев.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил полностью ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году.