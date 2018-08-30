Медведев призвал более активно проводить приватизацию госимущества
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за более активную приватизацию государственного имущества.
«Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях», — цитирует «Интерфакс» Медведева.
По его словам, развитию конкуренции в стране препятствует «прежде всего избыточное участие государства в экономике".
«По данным ФАС, присутствие госструктур (в экономике) не сокращается, а наоборот, возрастает даже в тех сегментах, где это совершенно не требуется», — отметил Медведев.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил полностью ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году.ОбществоВласть
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