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Медведев призвал более активно проводить приватизацию госимущества

14:04, 30.08.2018
Медведев призвал более активно проводить приватизацию госимущества
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за более активную приватизацию государственного имущества.

«Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях», — цитирует «Интерфакс» Медведева.

По его словам, развитию конкуренции в стране препятствует «прежде всего избыточное участие государства в экономике".

«По данным ФАС, присутствие госструктур (в экономике) не сокращается, а наоборот, возрастает даже в тех сегментах, где это совершенно не требуется», — отметил Медведев.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил полностью ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году.

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