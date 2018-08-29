Шаймиев предложил создать музей Сабантуя в Казанском Кремле

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать музей Сабантуя на площадке Казанского Кремля.



«В мире есть музей карнавала, музей корриды, музей футбола, музей Деда Мороза. Каких только музеев нет. Вот мы с Рустамом Нургалиевичем сейчас посоветовались», — цитирует «Татар-информ» Шаймиева.

Он подчеркнул, что для татарстанцев этот праздник «много значит, им пронизаны с детских лет».

«Если интерактивную часть сделать, вы представляете? К нам много иностранцев приезжает. Сабантуй должен быть увековечен», — добавил он.

По его мнению, с появлением музея Сабантуя востребованность Казанского Кремля как музейного комплекса возрастет.

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