Казанского студента посадили на 8 лет за наркострелу

Фото: Реальное время

8 лет колонии строгого режима получил по приговору Зеленодольского горсуда 22-летний Николай Мещерягин. Студент 4-го курса Поволжской академии физкультуры и спорта был признан виновным в попытке переправить в свияжскую колонию №5 гашиш, привязанный к стреле арбалета.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда, кроме студента по делу о незаконном обороте наркотиков привлекаются еще двое фигурантов. Втроем они приобрели арбалет со стрелами, примотали к одной из них свертки с гашишем и направились к исправительной колонии №5. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку стрелков задержала полиция.

Мещерягин с приговором не согласился и подал апелляционную жалобу. Возражения нашлись и у стороны гособвинения, так что все материалы будут направлены в Верховный суд РТ.

За прошлый год сотрудники спецслужбы изъяли почти 2 кг наркотических веществ, которые пытались доставить в исправительные учреждения Татарстана.