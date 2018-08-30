В соцсетях обсуждают «бегство» Набиуллиной в США

В социальных сетях появилась информация о пропаже главы Банка России Эльвиры Набиуллиной из информационного поля. Первым об этом написал журналист Александр Сотников в Twitter.

«А куда исчезла из информпространства центробанкирша Набиуллина?» — спросил Сотников.



Другие пользователи социальной сети подхватили дискуссию, заявив о бегстве Набиуллиной в США со всеми золотовалютными активами России. По соцсетям также активно пересылается видео некоего Андрея Тюняева, который утверждает, что «в Центробанке идут обыски, а семья Набиуллиных — Эльвира, ее муж и ребенок — сбежала в США».

Как сообщает издание «Весьма», сам Тюняев является редактором «общественно-политической газеты «Президент» и пишет книги об «афере американцев с полетом на Луну».

«Отметим, что в подтверждение своих слов Андрей Тюняев не приводит ни одной ссылки или цитаты, все его утверждения — голословны», — пишет издание.

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