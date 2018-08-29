Ходорковский готов вознаградить за информацию об убийстве российских журналистов в ЦАР

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский объявил в Центрально-африканской республике награду за информацию об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.

«Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции. Я объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении. Итоги мы планируем получить до конца года», — написал он в Facebook.

Ходорковский также отметил, что прекращает финансирование проекта «Центр управления расследованиями».

«Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а, значит, имею к нему отношение», — заключил он.



Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли Джемаль, Радченко и Расторгуев, которые снимали для ЦУРа фильм про «ЧВК Вагнера».

Ранее Ходорковский и его бывший бизнес-партнер Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов.

