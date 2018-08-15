Михаил Ходорковский создал фонд для расследований преступлений против журналистов

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский и его бывший бизнес-партнер Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов. Об этом Ходорковский сообщил на своей странице в Facebook.

Целью фонда Justice for Journalists станет организация и финансирование международных расследований преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от мотивов и места их совершения, говорится в сообщении.

На сайте фонда сказано, что управлять им будет экспертный совет. В него вошли издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов, бывший президент «Радио Свобода» Джеф Гедмин, а также корреспонденты изданий The Guardian и The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.