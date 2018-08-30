Спикер Совфеда поздравила татарстанцев с Днем республики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя Государственного совета РТ Фарида Мухаметшина телеграмму по случаю Дня республики.



В тексте говорится о том, что Татарстан является стратегически важным регионом, сыгравшим решающую роль в укреплении позиций русского государства в Среднем Поволжье.

«Это удивительный и самобытный край с богатой историей и уникальной культурой, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и конфессий. Жителям Татарстана выпало немало трудностей и испытаний на пути становления и развития республики, но их трудолюбие, бережное отношение к вековым традициям, любовь к родной земле помогают сегодня развивать экономику и социальную сферу, эффективно использовать мощный промышленный потенциал», — приводит текст телеграммы пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Матвиенко, Казань является полноправным членом Организации городов Всемирного наследия, считается колыбелью татарской культуры, где гармонично сочетаются и объединяются глубокая восточная мудрость и современные западные ценности.

В завершение спикер выразила уверенность, что жители республики и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности и вносить весомый вклад в решение общенациональных задач.

Напомним, что сегодня на Дне Казани и Татарстана в столице РТ пройдут скачки и гонки, а также выступят «Любэ» и Hi-Fi.