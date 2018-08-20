На Дне города в Казани пройдут скачки и гонки, выступят «Любэ» и Hi-Fi

В Казани 30 августа пройдет День города, на проведение которого было выделено около 10 млн рублей.

10.00 — в парке Горького пройдет детский праздник «Сокровища старого парка». Там же состоятся соревнования по спортивному ориентированию, мини-футболу, баскетболу и легкой атлетике. 10.00 — на площадке около Центра семьи «Казан» стартует Республиканский этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур». 10.45 — у театра им. Г. Камала будет проходить фестиваль народного творчества «Играй, гармонь», после — фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». 12.30 — на площади Тысячелетия авто-мотошоу «Kazan city racing». Казанцы увидят парад спортивных автомобилей «КАМАЗ-Мастер», импровизированную линейную гонку и дрифт-шоу современных автомобилей, а также прыжок КАМАЗа в длину со стационарного трамплина. В Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult». В Старо-Татарской слободе мероприятия будут проходить на пешеходной улице Каюма Насыри. С 13.00 запланированы инклюзивный театральный перфоманс «Город открытых сердец», концерт ветеранов и фестиваль национальных искусств «Казан сөлгесе». Вечером здесь состоится концерт татарской музыки «Яңа давер» с участием молодых исполнителей татарской современной музыки. 14.30 — на Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник и скачки на Кубок президента РТ и Приз мэрии Казани. 18.00 — у Центра семьи «Казан» начнется праздничная концертная программа, хедлайнерами которой станут Гузель Уразова, группы «Hi-Fi» и «Любэ». 20.00 — на площади перед Дворцом Земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского. 22.00 — праздничный салют над акваторией Казанки.

Общественный транспорт будет ходить до 24.00, говорится в сообщении мэрии города.