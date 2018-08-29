Глава избиркома ЯНАО назвал «дуростью» совет кандидата в депутаты голосовать нитками
Кандидат в Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа Ейко Сэротэтто посоветовал голосовать с помощью ниток, если руководство требует отчета о голосовании с фотографией бюллетеня.
«Самый простой вариант запастись синей или черной ниточкой, сложить нитку в квадратик с галочкой, сфотографировать, а затем поставить отметку в другом квадрате», — заявил он в видеообращении.
Глава избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт, комментируя совет кандидата, назвал его «дуростью».
«Мы не можем сейчас применить к нему какую-то ответственность. Не можем запретить такие вещи говорить. Это на его совести. Но у нас в целом не наблюдается такого административного давления», — сказал он.
По его словам, Сэротэтто не сам придумал такой способ.
«Это не его мысли, не его мнение. Я больше чем уверен. Кто-то ему подсказал. Дурость какую-то гонит. Как будто кто-то будет заниматься этой ниткой. У него вообще нет своих мыслей. Ему все это пишут, говорят», — цитирует Гиберта «Политика сегодня».
В единый день голосования 9 сентября на Ямале пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание по двум округам, а также выборы глав нескольких муниципалитетов и досрочные выборы в местные законодательные органы.
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