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Глава избиркома ЯНАО назвал «дуростью» совет кандидата в депутаты голосовать нитками

20:21, 29.08.2018

Кандидат в Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа Ейко Сэротэтто посоветовал голосовать с помощью ниток, если руководство требует отчета о голосовании с фотографией бюллетеня.

«Самый простой вариант запастись синей или черной ниточкой, сложить нитку в квадратик с галочкой, сфотографировать, а затем поставить отметку в другом квадрате», — заявил он в видеообращении.

Глава избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт, комментируя совет кандидата, назвал его «дуростью».

«Мы не можем сейчас применить к нему какую-то ответственность. Не можем запретить такие вещи говорить. Это на его совести. Но у нас в целом не наблюдается такого административного давления», — сказал он.

По его словам, Сэротэтто не сам придумал такой способ.

«Это не его мысли, не его мнение. Я больше чем уверен. Кто-то ему подсказал. Дурость какую-то гонит. Как будто кто-то будет заниматься этой ниткой. У него вообще нет своих мыслей. Ему все это пишут, говорят», — цитирует Гиберта «Политика сегодня».

В единый день голосования 9 сентября на Ямале пройдут дополнительные выборы в Законодательное собрание по двум округам, а также выборы глав нескольких муниципалитетов и досрочные выборы в местные законодательные органы.

Ранее ЦИК РФ потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре».

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