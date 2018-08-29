ЦИК РФ потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре»

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила изменить «муниципальный фильтр». По ее мнению, сейчас он используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции.

«Мы видим издержки законодательства. Первая проблема — это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого „муниципального фильтра“, то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Она также добавила, что «муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

Ранее в ЦИК предложил перейти к сбору подписей за кандидатов на выборах через интернет.