Скончалась космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

На 78-м году жизни умерла подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель первого отряда ЦПК ВВС Татьяна Кузнецова.

Как передает пресс-служба Центра подготовки космонавтов, с мая 1965 года по май 1966-го она готовилась в качестве второго пилота второго экипажа для полета на «Восходе» продолжительностью 15—20 суток с выходом в открытый космос, но его отменили из-за закрытия программы.

«Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка, Совет ветеранов общественной организации «Ветераны Звездного городка» выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны», — говорится в сообщении ЦПК.



В 1979—1991 годах Кузнецова занимала разные должности в третьем управлении ЦПК. Ранее скончался советский космонавт Владимир Ляхов.