Скончался советский космонавт Владимир Ляхов
В возрасте 76 лет скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Ляхов.
«19 апреля 2018 года на 77-м году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», — говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.
На счету Ляхова три космических полета общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут.Общество
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