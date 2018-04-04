Минфин впервые за 2 года разместил очередной выпуск ОФЗ-ИН на 20 миллиардов рублей

Министерство финансов России впервые с марта 2016 года разместило облигации, индексируемые по инфляции (ОФЗ-ИН), на сумму 20 млрд рублей со средневзвешенной реальной доходностью 2,97% годовых.



Объем нового десятилетнего выпуска ОФЗ-ИН 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составил 20 млрд рублей со ставкой купонного дохода 2,5%.

«Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов. Совокупный объем спроса на аукционе превысил ожидания и составил 138 млрд рублей со стороны 40 участников, что почти в семь раз больше объема предложения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Весь предложенный объем облигаций был размещен среди 18 участников по средневзвешенной реальной доходности 2,97% годовых, не предполагающей предоставление «премии за новый выпуск».

Ранее сообщалось, что Минфин РФ планирует увеличить число агентов, которые смогут распространять облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н).