Защитник «Уфы» Боян Йокич дисквалифицирован на два матча

Защитник «Уфы» Боян Йокич дисквалифицирован на два матча. Такой вердикт вынесли на КДК РФС.

Йокич ударил головой полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, после чего был удален. Питерский клубпобедил в Уфе со счетом 2:0.

«По матчу «Уфа» — «Зенит»: во время игры Йокич был удален за агрессивное поведение. В протоколе делегата значится: удар соперника головой без мяча в момент остановки игры. Завтра «Уфа» проводит очень важный матч в ЛЕ, и игрок задействован в тренировочном процессе, но он нашел время и участвовал в заседании КДК по скайпу.

Он принес искренние извинения «Зениту», Ерохину и болельщикам. Кроме того, мы получили письмо от «Уфы» с объяснением эпизода: клуб говорит, что футболист полностью осознал свои действия. Также мы получили письмо от Ерохина, в котором он заявил, что не получил серьезных повреждений.