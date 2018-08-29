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Защитник «Уфы» Боян Йокич дисквалифицирован на два матча

17:11, 29.08.2018

Защитник «Уфы» Боян Йокич дисквалифицирован на два матча. Такой вердикт вынесли на КДК РФС.

Йокич ударил головой полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, после чего был удален. Питерский клубпобедил в Уфе со счетом 2:0.

«По матчу «Уфа» — «Зенит»: во время игры Йокич был удален за агрессивное поведение. В протоколе делегата значится: удар соперника головой без мяча в момент остановки игры. Завтра «Уфа» проводит очень важный матч в ЛЕ, и игрок задействован в тренировочном процессе, но он нашел время и участвовал в заседании КДК по скайпу.

Он принес искренние извинения «Зениту», Ерохину и болельщикам. Кроме того, мы получили письмо от «Уфы» с объяснением эпизода: клуб говорит, что футболист полностью осознал свои действия. Также мы получили письмо от Ерохина, в котором он заявил, что не получил серьезных повреждений.

В данном случае это не игровой эпизод — он связан с агрессивным поведением. Но, учитывая все смягчающие обстоятельства, Йокич дисквалифицирован на два матча. Для справки: максимальное наказание за подобные нарушения —
четыре матча», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат». СпортФутбол Башкортостан
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