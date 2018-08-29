Поправки Путина к пенсионной реформе обойдутся в 500 миллиардов рублей

Предложения президента России Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — приводит «Медуза» слова министра.

Напомним, сегодня Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.

