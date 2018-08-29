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Поправки Путина к пенсионной реформе обойдутся в 500 миллиардов рублей

16:57, 29.08.2018 1
Поправки Путина к пенсионной реформе обойдутся в 500 миллиардов рублей
Фото: kremlin.ru

Предложения президента России Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — приводит «Медуза» слова министра.

Напомним, сегодня Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.

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