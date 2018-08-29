ВТБ пролонгирует кредит, выделенный на строительство Камского моста в Удмуртии

Банк ВТБ и правительство Удмуртии ведут переговоры о пролонгации ранее предоставленных 15-летних кредитов на строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй в районе города Камбарка. Об этом сегодня журналистам рассказал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Удмуртии Николай Ермаков. Новая финансовая модель сейчас проходит стадию согласования.

— Мы предоставляли 15-летние кредиты, они будут пролонгированы на больший срок, для того чтобы не нагружать концедента (правительство Удмуртии, — прим. ред.) и для того чтобы наш концессионер — «Региональная инвестиционная компания» не обанкротилась, потому что банкротство концессионера неизбежно приведет к требованию к концеденту, — сказал Ермаков.

При этом он отметил положительную динамику по трафику по мостам, что позволит объекту в дальнейшем выйти на безубыточность. Пока же недополучаемые доходы компенсируются из бюджета УР в размере 450 млн рублей ежегодно.

Напомним, концессионное соглашение между правительством Удмуртии и ООО «Региональная инвестиционная компания» на строительство платных мостовых переходов через Каму и Буй было заключено в 2012 году. Общая стоимость проекта составила 14 млрд рублей, из них 1,3 млрд — средства республиканского бюджета, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ. Остальное — средства концессионера.

В 2013 году ВТБ выделил концессионеру 5 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей являлись проектным кредитом на 15 лет под 12,5% годовых, а 1,5 млрд — возобновляемой линией на оплату НДС под аналогичный процент на 4 года.

Впоследствии у концессионера возникли финансовые трудности, и в январе 2017 года было объявлено, что он перешел под контроль ВТБ. Мостовые переходы были сданы в эксплуатацию летом 2017 года, с августа того же года началось взимание платы за проезд.