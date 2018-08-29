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Происшествия

В Москве погиб топ-менеджер НЛМК Бруно Чарльз Де Куман — Mash

16:50, 29.08.2018

Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) Бруно Чарльз Де Куман погиб, выпав из окна в центре Москвы.

Отмечается, что он выпал из окна девятого этажа из «Дома на набережной» на улице Серафимовича. Предварительно установлено, что топ-менеджер был трезв в момент ЧП, сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что в 2017 года он был назначен вице-президентом по исследованиям и разработкам.

Происшествия
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