В Москве погиб топ-менеджер НЛМК Бруно Чарльз Де Куман — Mash

Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) Бруно Чарльз Де Куман погиб, выпав из окна в центре Москвы.

Отмечается, что он выпал из окна девятого этажа из «Дома на набережной» на улице Серафимовича. Предварительно установлено, что топ-менеджер был трезв в момент ЧП, сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что в 2017 года он был назначен вице-президентом по исследованиям и разработкам.