В Казани на развитие образования в 2018 году выделили 15 млрд рублей

В этом году на развитие сферы образования Казани выделили более 15 млрд рублей, что на 2,5 % больше, чем в 2017 году. Об этом на заседании городской августовской конференции работников образования сообщил начальник Управления образования исполкома столицы РТ Ильнар Хидиятов.

По его словам, эти средства составляют 69% городского бюджета, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в Татарстане к 1 сентября откроют семь новых школ. Три из них появятся в Казани. По одной в микрорайоне «Светлая долина», жилом комплексе «Салават купере» и на улице Минской.

Кроме того, на улице Рауиса Гареева в Казани к концу года должна появиться еще одна школа. На ее строительство из бюджета выделят 583,4 млн рублей.