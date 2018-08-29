Министр энергетики РФ прибыл с рабочим визитом в Казань

Сегодня министр энергетики России Александр Новак прибыл в Казань с рабочим визитом.

Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они запустили новый энергоблок на Казанской ТЭЦ-1, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, всего за 5 лет в республике появилось более 70 важных объектов, обеспечивающих надежную и безаварийную работу энергосистемы, а объем общих инвестиций составил 45 млрд рублей.



Год назад мощный энергоблок был запущен на Казанской ТЭЦ-3. После реконструкции станция удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии в комбинированном цикле, а показатели энергоэффективности улучшились на 30%.