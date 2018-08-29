В 16 пермских детсадах не сработали «тревожные кнопки»
Прокуратура выявила в 16 детских садах в Дзержинском районе Перми неработающие «тревожные кнопки».
По данным ведомства, договоры на обслуживание оборудования были заключены с лицензированными охранными организациями. Однако в ходе проверок передача сигнала во вневедомственную охрану или службу «112» не была обеспечена.
Надзорный орган потребовал от руководства детских учреждений исправить выявленные нарушения.
Напомним, ранее в Башкирии учителям предложили устанавливать виртуальную «тревожную кнопку».Общество
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