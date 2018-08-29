Новости общества

18:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 16 пермских детсадах не сработали «тревожные кнопки»

16:12, 29.08.2018
В 16 пермских детсадах не сработали «тревожные кнопки»
Фото: pixabay.com

Прокуратура выявила в 16 детских садах в Дзержинском районе Перми неработающие «тревожные кнопки».

По данным ведомства, договоры на обслуживание оборудования были заключены с лицензированными охранными организациями. Однако в ходе проверок передача сигнала во вневедомственную охрану или службу «112» не была обеспечена.

Надзорный орган потребовал от руководства детских учреждений исправить выявленные нарушения.

Напомним, ранее в Башкирии учителям предложили устанавливать виртуальную «тревожную кнопку».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты