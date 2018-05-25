В Башкирии учителям предложили устанавливать виртуальную «тревожную кнопку»

Одно из охранных агентств Башкирии распространяет среди учителей республики виртуальную «тревожную кнопку». Она представляет собой мобильное приложение.

В случае происшествия, педагоги смогут вызвать охрану, которая прибудет за пять минут, передает «Башинформ».

Оперативники будут сразу знать от какого учителя и из какого именно класса поступил сигнал, уточняет ГТРК «Башкортостан».

Пока «тревожные кнопки» установили учителя лицея №161 в Уфе. Однако в будущем приложение может распространиться на другие школы, а также детсады.

Напомним, что в апреле в Стерлитамаке школьник напал на учителя и одноклассников с канцелярским ножом. После этого он поджег класс. В результате пострадали четыре человека (учитывая нападавшего).