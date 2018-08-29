После матча «Уфа» — «Рейнджерс» будут пущены дополнительные маршруты транспорта

30 августа на уфимском стадионе «Нефтяник» ожидается аншлаг. Футбольный клуб «Уфа» сыграет ответный матч за право выхода в групповой этап Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс». Первый матч в Глазго уфимцы проиграли с минимальным счетом 0:1.

Из-за большого количества болельщиков после игры по городу запустят дополнительные маршрутные автобусы.

«В районе Северного автовокзала будет обеспечено накопление 15 большеформатных автобусов, 30 единиц автобусов среднего и малого формата и 15 троллейбусов. Также будет увеличено количество единиц транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Стадион «Нефтяник» в северную и южную части города», — сообщает администрация Уфы.



