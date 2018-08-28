«Казанские аптеки» 1 октября превратятся в «Аптечный склад»

Фармбизнес семьи Миннахметовых продан: гендиректор ООО «Казанские аптеки» Владимир Рубцов подтвердил корреспонденту «Реального времени», что сеть перешла под юрисдикцию краснодарской аптечной сети «Апрель».



Почему аптечное дело становится все менее рентабельным, на какой области бизнеса намерена сосредоточиться группа компаний, принадлежащих семье друга президента РТ Рустама Минниханова, под каким брендом будет с 1 октября работать большинство бывших «Казанских аптек», и как скажется на доступности лекарств передел республиканского фармрынка, читайте в материале «Реального времени».