Центробанк повысил курс доллара и евро

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на завтра, 30 августа.

Стоимость доллара выросла на 0,75 копейки — до 68,14 рубля, следует из данных регулятора. При этом курс евро к рублю вырос на 0,79 копейки и составил 79,56 рубля.

Накануне официальный курс доллара составлял 67,3 рубля, курс евро — 78,7 рубля.

Напомним, август стал самым неудачным в этом году месяцем для рубля: из-за утвержденных и только анонсированных санкций, а также плохого внешнего фона российская валюта с начала месяца упала на 6,5—7% по отношению к доллару и евро. Подробно — в материале «Реального времени».