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ЦБ РФ незначительно понизил курс доллара

14:42, 28.08.2018
ЦБ РФ незначительно понизил курс доллара
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

Банк России понизил официальный курс доллара к рублю на 29 августа всего на 0,52 копейки. Курс составил 67,3 рубля.

При этом курс евро вырос на 0,5 рубля — до 78,7 рубля, следует из данных регулятора.

Напомним, август стал самым неудачным в этом году месяцем для рубля: из-за утвержденных и только анонсированных санкций, а также плохого внешнего фона российская валюта с начала месяца упала на 6,5—7% по отношению к доллару и евро. Подробно — в материале «Реального времени».

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