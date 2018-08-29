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Минниханов вручил госнаграды 56 татарстанцам

11:25, 29.08.2018
Минниханов вручил госнаграды 56 татарстанцам
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов вручил 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония состоялась в зале приемов Пушечного двора в Казанском кремле.

Президент вручил орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, звания «Заслуженный артист РФ», «Заслуженный экономист РФ», почетные грамоты президента РФ, орден «За заслуги перед РТ», медаль «За доблестный труд» и другие награды и почетные знаки, передает пресс-служба президента РТ.

Также он поздравил всех с наступающим праздником — Днем республики, который отмечают 30 августа.

Напомним, что 12 июня Минниханов вручал татарстанцам государственные награды России.

ОбществоВласть Татарстан
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