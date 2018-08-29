Форвард «Нефтехимика» Александр Авцин продолжит карьеру в ЦСК ВВС

Как стало известно «Реальному времени», нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Александр Авцин может продолжить карьеру в самарском клубе ЦСК ВВС.

С самарчанами клуб из Татарстана имеет договор о спортивном сотрудничестве.

В прошлом сезоне Авцин провел за «волков» 49 матчей и набрал 16 (12+4) очков.

Накануне «Нефтехимик» завершил выступление на предсезонном хоккейном турнире в Уфе — Кубке Республики Башкортостан — 2018, где команда Андрея Назарова заняла третье место.

«Нефтехимики» в заключительном матче турнира в упорной борьбе уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга — 1:2. Также нижнекамцы обыграли «Барыс» (Астана) — 5:2 и уступили хозяевам, уфимскому «Салавату Юлаеву» по буллитам — 3:4.