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Форвард «Нефтехимика» Александр Авцин продолжит карьеру в ЦСК ВВС

11:39, 29.08.2018

Как стало известно «Реальному времени», нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Александр Авцин может продолжить карьеру в самарском клубе ЦСК ВВС.

С самарчанами клуб из Татарстана имеет договор о спортивном сотрудничестве.
В прошлом сезоне Авцин провел за «волков» 49 матчей и набрал 16 (12+4) очков.

Накануне «Нефтехимик» завершил выступление на предсезонном хоккейном турнире в Уфе — Кубке Республики Башкортостан — 2018, где команда Андрея Назарова заняла третье место.

«Нефтехимики» в заключительном матче турнира в упорной борьбе уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга — 1:2. Также нижнекамцы обыграли «Барыс» (Астана) — 5:2 и уступили хозяевам, уфимскому «Салавату Юлаеву» по буллитам — 3:4.

СпортХоккей Татарстан
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