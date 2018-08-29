МЧС о черном дыме над Казанью: «Плановое сжигание мусора на пороховом заводе»
Сегодня в Казани очевидцы заметили клубы черного дыма. Их было видно в Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Вахитовском районах города.
Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по РТ Андрей Родыгин пояснил «Реальному времени», что причиной является плановый поджог мусора на Казанском пороховом заводе. Сжигание происходит на специальной площадке предприятия под контролем.
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