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МЧС о черном дыме над Казанью: «Плановое сжигание мусора на пороховом заводе»

10:18, 29.08.2018

Сегодня в Казани очевидцы заметили клубы черного дыма. Их было видно в Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Вахитовском районах города.

Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по РТ Андрей Родыгин пояснил «Реальному времени», что причиной является плановый поджог мусора на Казанском пороховом заводе. Сжигание происходит на специальной площадке предприятия под контролем.

Происшествия Татарстан
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