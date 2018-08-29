Минфин РФ поддержал двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Министерство финансов РФ поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа — на 1,7% с 1 января и на 2,4% — с 1 июля.

По информации источника «Интерфакса», ведомство в своем письме в Минэкономразвития согласовало предложенную инициативу без замечаний.

Ранее Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году. Минэнерго позднее посчитало необходимым поднять тарифы ЖКХ также дважды, но на 1,7% и 4%.