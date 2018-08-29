Пермские отделы ЗАГС изменят график работы

С 3 сентября вступает в силу новый режим приема посетителей в отделах ЗАГС в Перми.

Для удобства жителей города часы приема с утра увеличиваются на 30 минут. Так, приемное время в отделах ЗАГС в понедельник, вторник и четверг будет с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30, в пятницу – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. В среду – с 09:00 до 12:30, что связано с наименее популярным днем для посещений среди пермяков.

В субботу в ЗАГС можно будет обратиться с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. В этом году по субботам работают Дзержинский и Кировский отделы, рассказали в городской мэрии.

Напомним, в России предложили сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Инициатором выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.