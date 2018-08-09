Молодоженов могут обязать заключать брачный контракт

В России предложили сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой.

Инициатором выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, подобная инициатива значительно снизит нагрузку на суды и поможет не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей, пишет RT.

«Сегодня федеральное законодательство предоставляет такое право — заключить контракт, и супружеская пара может это решить самостоятельно. Мне нравится опыт Республики Татарстан, когда в загсах работают психологи, юристы, и они могут проконсультировать, а потенциальные супруги сами оценивают, какое решение им необходимо принимать», — сказал Петров.

Ранее стало известно, что число браков в России сократилось на 17% за десять лет.