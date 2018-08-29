Евросоюз намерен реформировать ВТО из-за пошлин США и Китая

Фото: en.wikipedia.org / World Trade Organization

Евросоюз намерен реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за торгового противостояния США и Китая.

По данным источников Bloomberg, в сентябре в Брюсселе состоятся переговоры с участием представителей Евросоюза, министров торговли США и Японии. На них будет обсуждаться ситуация вокруг пошлин США и Китая. За этими переговорами, последует серия встреч на высоком уровне в течение года.

Отмечается, что реформирование ВТО будет способствовать увеличению гибкости торговых переговоров и прозрачности системы разрешения торговых споров.

Напомним, что в августе вступили в силу новые пошлины США на товары из Китая объемом $16 млрд. Пекин в ответ ввел пошлины на американские товары на такой же объем. С 6 июля в США также действуют другие пошлины на китайские товары объемом $34 млрд. Пекин в ответ ввел аналогичные пошлины на товары из США.

