В России сборы ребенка в школу вызывают финансовые трудности у половины родителей — ВЦИОМ

Подготовка детей к предстоящему учебному году вызвала финансовые затруднения у 51% российских родителей. Такая цифра приводится в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«У каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого (21%) — сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить», — говорится в материалах исследования.

При этом почти половина опрошенных родителей (45%) считают, что современные педагоги учат их детей хуже, чем их самих в свое время, передает ТАСС.



Опрос проводился с 23 по 25 августа. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 45 лет, которые имеют детей школьного возраста.

Отметим, что по данным Росстата, самые дорогие школьные ранцы оказались в Самаре.