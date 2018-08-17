Самые дорогие школьные ранцы в Самаре — Росстат

Росстат рассчитал цены на ряд товаров для школьников. Самые дорогие ранцы оказались в Самаре.

В среднем цена на портфели для школьников по России составляет 1 838,29 рубля. При этом в Самарской области они стоят 2 907,12 рубля, передает Russia Today со ссылкой на исследование Росстата.

Второе место по самой высокой цене на ранцы заняла Архангельская область. Там средняя стоимость этого товара составляет 2 775,75 рубля.

Третью строчку рейтинга поделили Ханты-Мансийский АО (2 642,74 рубля) и Хабаровский край (2 642,60 рубля).

Наименьшая цена на ранцы зафиксирована в Омской области (1086,63 рубля), Республике Алтай (1 104,07 рубля) и Костромской области (1 140,48 рубля).

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Валерий Марков пояснил, что ценообразование на ранцы зависит не только от транспортных расходов.

«Линейка ранцев по стоимости есть не только в три, но и в пять, и в семь тысяч рублей», — отметил он.