В правительстве РФ предложили взимать с жильцов служебных квартир плату за капремонт

В правительстве РФ обсуждают предложение возложить на нанимателей служебного жилья обязанности по компенсации взносов на его капремонт.



Сейчас за содержание таких помещений (включая ремонт) платит госорган, выступающий собственником здания.



Источник «Коммерсанта» рассказал, что предлагается в случае передачи жилья нанимателю закрепить в договоре и перекладывание на него расходов по содержанию, включая оплату взносов на капремонт.



Эксперты считают, что госорганы таким образом пытаются снять с себя эти расходы. По их мнению, затраты по содержанию должны переходить к нанимателям в случае приватизации. Однако сейчас такие помещения редко переходят в собственность граждан.

Ранее «Реальное время» писало, что объем финансирования программы капремонта на 2017—2019 годы в Татарстане уменьшили на 1,3 млрд рублей.