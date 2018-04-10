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В 2017 году ущерб от стихийных бедствий в мире составил $314 млрд

01:24, 10.04.2018
В 2017 году ущерб от стихийных бедствий в мире составил $314 млрд
Фото: pixabay.com

По итогам 2017 года ущерб от 318 стихийных бедствий по всему миру составил $314 млрд.

Отметим, что прошлый год стал вторым с 1900 года по размеру нанесенного ущерба.

Самыми разрушительными бедствиями стали ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария». Нанесенный ими ущерб оценивается соответственно в $95 млрд, $66 млрд и $69 млрд.

Всего в результате наводнений, ураганов и других бедствий погибли 9 503 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Центра исследований эпидемиологии бедствий (CRED) Лувенского католического университета.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на территории четырех регионов ПФО пройдут град и ураганы.

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