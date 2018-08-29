Экспорт российских лекарств за шесть месяцев 2018 года вырос на 11%

Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии 2018 года экспортировали за рубеж почти 19 тыс. тонн товара на 20,3 млрд рублей. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС).

В физическом выражении этот показатель больше на 11%, а в рублевом эквиваленте — на 8%, чем за аналогичный период 2017 года.



Больше всего фармпрепаратов поставляется на Украину. Выручка за полугодие составила $60,6 млн (3,6 млрд рублей). Далее идут Казахстан ($52,9 млн, или 3,1 млрд рублей) и Белоруссия ($45,3 млн, или 2,7 млрд рублей), пишут «Известия».



Отметим, что в прошлом году доля отечественных препаратов на фармрынке страны в денежном выражении составляла порядка 30%, а в натуральном — 62%.