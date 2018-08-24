Доля отечественных лекарств на фармрынке Татарстана в 2017 году составила 35%

Доля отечественных препаратов на фармрынке Татарстана по итогам прошлого года составила в денежном выражении около 35%. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной проведению в Казани III Всероссийской GMP-конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

По ее словам, показатель превышает средние значения по России. Доля отечественных препаратов на фармрынке страны в денежном выражении составляет порядка 30%, а в натуральном — 62%, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что в Татарстане за 2017 год увеличилось количество льготников по дорогим лекарствам.