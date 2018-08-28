Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Экс-политик смог сделать это благодаря тому, что сам стал лауреатом этой награды в 1983 году.

«Я прошу всех людей доброй воли с призывом освободить Олега Сенцова, и я выдвигаю Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира»,— приводит его слова RMF24.



По мнению Валенсы, Сенцов «мирно выступил против аннексии его родного Крыма Россией».

В 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. В середине мая этого года он объявил голодовку. В ЕСПЧ призвали Сенцова прекратить ее.